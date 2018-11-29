السلطات المصرية تُحبط تسلل 8 أشخاص إلى ليبيا بطريقة غير شرعية

أحبطت قوات الأمن المصرية تسلل 8 أشخاص من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم.

حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة مصر إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

وبحسب موقع اليوم السابع المصري فإن تلقى مدير أمن مطروح تلقى إخطاراً من قسم شرطة السلوم بالتحفظ 8 متهمين، تم ضبطهم بمعرفة الأجهزة، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائياً وسياسياً وعرضهم على النيابة المختصة.

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