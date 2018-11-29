خارجية الوفاق: لم يتم إبعاد سفيرنا في القاهرة وهو في إجازة

اتّهم القائم بأعمال سفارة ليبيا في القاهرة فوزي تنتوش أطرافاً لم يُسمّها بمحاولة للتشويش على النجاحات والإنجازات التي حققتها السفارة مُؤخراً.

وأشار تنتوش في تصريحات صحفية لموقع “اليوم السابع” الإخباري المصري إلى أن هذه المحاولات تقوم بها شخصيات “خبيثة” تشعر بالحقد من استمرار السفارة الليبية في القاهرة بأداء عملها بكفاءة ومهنية، وتندرج في إطار حملة ممنهجة للتأثير على العلاقات الليبية المصرية.

وأضاف أن هذه المحاولات لن تنجح لأن السفارة تعمل بمنتهى الوطنية والحرص على تطوير مجالات التعاون الثنائي بين ليبيا ومصر في مختلف المجالات، وبما يضمن تحقيق مصالح البلدين.

وكان وزير الخارجية المفوّض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة قد نفى في تصريحات سابقة لليوم السابع مطالبة الخارجية المصرية لوزارته بإبعاد السفير الليبي في القاهرة محمد عبدالعزيز، فيما أكد مصدر وصفه الموقع الإخباري المصري بالمُطّلع أن عبدالعزيز يقضي إجازة في إسبانيا.

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