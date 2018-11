مجلس النواب يُسلم مفوضية الانتخابات قانون الاستفتاء على الدستور

تسلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الخميس وثيقة القانون رقم (6) لسنة 2018م، الصادر عن مجلس النواب بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.

حيث جرت مراسم استلام وثيقة القانون، بديوان مجلس المفوضية بحضور رئيس المجلس عماد السايح، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي انويري.

هذا وتضمن القانون 45 خمس وأربعين مادة تنظم القواعد التي ستجرى بموجبها عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.

