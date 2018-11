رئيس لجنة الأورام الليبية في الأردُن: فتح باب العلاج أمام لمرضى الأورام

المتوسط:

قال رئيس لجنة الأورام الليبية في الأردُن، عبد الرؤوف فرارة، إنه فُتح باب العلاج أمام المرضى الذين هم قيد العلاج في مستشفى الإسراء والجاردنز، وسيتم قبول الحالات تباعاً في المشافي الآخرى.

وأوضح فرارة أن كلّ المرضى الليبيين بمستشفيات الأردن، التي تتعامل معها لجنة الأورام الليبية، سيفتَح لهم باب العلاج.

وأضاف رئيس لجنة الأورام الليبية في الأردُن، أنّ هذه الخطوة جاءت نتيجة الجهود المتضامنة مع مرضى السّرطان الليبيين في الأردن.

