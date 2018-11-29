المركز الصحي السلماني يؤكد لـ”وال” توفر التطعيمات الخاصة بالإلتهاب “الرئوي”

بنغازي 29 نوفمبر 2018 (وال)- أكد مدير المركز الصحي السلماني منعم الصبيحي، توفر الجرعة الخاصة بالرئوي للأطفال؛ وأن المركز أبوابه مفتوحة لأستقبال الأطفال أيام السبت والاثنين والأربعاء .

وقال الصبيحي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن التطعيمات الأخرى متوفرة بجميع أنواعها، وأن التطعيمات تم إستلامها من الخدمات الصحية طرابلس؛ عن طريق الخدمات الصحية بنغازي، ويتم توزيعها من قبل الأستاذ عمران الفيتوري وناصر الكاديكي.

من جهته، قال المواطن أكرم العبيدي إن “التأخير في إعطاء الجرعات للأطفال؛ سببه ضعف الدولة وإهتمامها بالمواطن .

وأشار العبيدي “أتأسف فأنا لدي ابن يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وينقصه الجرعة التي تؤخذ عند السنة والنصف، ولم يتحصل عليها حتى الآن، وأتمنى من وزارة الصحة أن تقف وقفة جادة بهذا الخصوص، لأن هؤلاء أطفنالنا ويهمنا مستقبلهم الصحي” .

من جهة أخرى، قال المواطن حميد التائب إن “النقص في إعطاء الجرعات هي معاناة في حد ذاتها، والمركز الصحي السلماني بارك الله فيهم؛ لأن يقدم خدماته على أكمل وجه”.

وأضاف التائب “يجب على الدولة الليبية، الأهتمام بالأطفال لأنهم عماد المستقبل” . (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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