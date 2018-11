وفد من نادي السويحلي في ضيافة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

استقبل صباح اليوم الخميس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج وفداً من نادي السويحلي الرياضي يضم رئيس النادي وعدداً من أعضاء اللجنة الإدارية.

حيث أشاد رئيس وأعضاء الوفد خلال اللقاء الذي تم بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس بالجهود التي يبذلها السراج في توحيد الصف ودعم الرياضة.

كما تحدث أعضاء الوفد مستعرضين المشاكل التي تواجه مرافق النادي. من جهته أكد السراج على استعداد حكومة الوفاق الوطني لتلبية الاحتياجات العاجلة لكافة الأندية التي تعد مؤسسات رياضية لها دور تربوي اجتماعي وثقافي، وفقا للإمكانيات المتاحة.

