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تشديد من الأمن المركزي لصدّ الخروقات المُحتملة

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي، عميد فتح الله، أن صدّ الخروقات الأمنية المُحتملة يستوجب توحيد جهود موظفي فروع ومكاتب الإدارة المُوزّعين بالمنطقة الوسطى والجنوبية وتعاونهم.

وشدّد فتح الله خلال اجتماع مع رؤساء فروع ومكاتب الإدارة العامة للأمن المركزي، على ضرورة التزام عناصر الأمن بالزي الرسمي المُوحد للظهور بالشكل الذي يليق بالأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون، أبرز العراقيل والصعوبات التي تواجه عمل الإدارة العامة للأمن المركزي.

ونوّه مدير الإدارة العامة على ضرورة التعامل مع المواطنين بشكل حَسن، أثناء مرورهم عبر البوابات والتمركزات الأمنية، وتقديم يد العون لهم بالشكل الأمثل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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