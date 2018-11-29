«المفوضية» تستلم قانون الاستفتاء على مشروع الدستور

المتوسط:

استلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صباح اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018م، وثيقة القانون رقم (6) لسنة 2018م، الصادر عن مجلس النواب بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.

وجرت مراسم استلام وثيقة القانون، بديوان مجلس المفوضية بحضور رئيس المجلس عماد السايح، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وتضمن القانون (45) مادة تنظم القواعد التي ستجرى بموجبها عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.

وتُهنئ المفوضية، الشعب الليبي خطواته في سبيل إرساء دعائم الديمقراطية، وتدعو كافة الليبيين للمشاركة من أجل وطن يسوده الأمن والاستقرار.

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