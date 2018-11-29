المفوضية تتسلم قانون الاستفتاء على الدستور

تسلّم رئيس مجلس إدارة المُفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الخميس، قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي انويري.

وتسلّم “السايح” وثيقة القانون “6” لسنة 2018 الذي ينص على 45 مادة تنظيمية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.

وهنّأت المفوضية الوطنية الشعب الليبي بهذه الخطوة وبالوثيقة التي وصفتها بـ”التاريخية”، مُشيرة إلى أنها دليل على سير الليبيين نحو “إرساء دعائم الديمقراطية”، كما دعت الجميع للمُشاركة في التصويت على القانون.

يُشار إلى أن مجلس النواب قد أقر في الـ26 من نوفمبر الجاري خلال جلسة رسمية التعديل الدستوري المتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم لليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية