المتوسط:

التقى صباح اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وفدًا من نادي السويحلي الرياضي يضم رئيس النادي، وعددًا من أعضاء اللجنة الإدارية.

وأشاد رئيس وأعضاء الوفد خلال اللقاء، الذي تم بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس بالجهود التي يبذلها السراج، في توحيد الصف ودعم الرياضة، إذ تحدث أعضاء الوفد مستعرضين المشاكل التي تُواجه مرافق النادي.

وأكد السراج، استعداد حكومة الوفاق الوطني لتلبية الاحتياجات العاجلة لكافة الأندية التي تعد مؤسسات رياضية لها دور تربوي اجتماعي وثقافي، وفقا للإمكانيات المتاحة.

The post خلال لقائهم «السراج».. وفد نادي السويحلي يستعرض أزمة المرافق appeared first on صحيفة المتوسط.

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