صحة الوفاق: المستشفيات العامة ستتعافى مع بداية العام 2019

أكد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم، تعافي المستشفيات العامة مع بداية العام القادم، في إشارة إلى تفعيل لجنة العطاء العام المتوقفة عن العمل منذ عام 2012.

وشدد الوكيل خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء، على ضرورة تكافؤ فرص التدريب الخارجي بين العناصر الطبية والطبية المساعدة في مختلف التخصصات ومن مختلف المناطق.

وحث الوكيل خلال الاجتماع الذي ضم مدراء الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة، على الإنتقال السليم من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية داخل ديوان الوزارة وتفعيل منظومة الأرشفة الإلكترونية؛ إلى جانب اعتماد الملاك الوظيفي الفعلي للموظفين ومراقبة آدائهم من خلال إدارة التفتيش والمتابعة؛ وإعادة تشكيل لجنة العطاءات المركزية.

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