وزير «شؤون المهجرين»: نعمل على التخفيف من معاناة النازحين

التقي الوزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومدير قسم القانون الدولي باللجنة ومدير فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، حيث تناول اللقاء الحالة الإنسانية للنازحين والمهجرين في إطار حقوق الإنسان، وأهمية تدخل وزارة النازحين في التخفيف من معاناتهم، بالإضافة إلى رعاية شريحة المواطنين الذين لجأوا للدول الأوروبية.

وتم التطرق، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، إلى ملف المصالحة الوطنية لأهميتها في تعزيز الاستقرار وتقديم الخدمات وجبر الضرر للمتضررين من النزاعات المسلحة في ليبيا، والتأكيد على ضرورة تنظيم نشاط يسلط الضوء على قضايا النازحين والمهجرين بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في القريب العاجل للإسراع في تحقيق الاستقرار، بالإضافة إلى عودة النازحين والمهجرين وضمان حقوقهم في إطار القانون.

يذكر أنَّ وزارة النازحين، ستشارك في إحياء الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10ديسمبر القادم.

