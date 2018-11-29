الاتحاد الإفريقي يدعو إلى عقد مؤتمر جامع حول ليبيا

دعت مبعوثة الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا أميرة الفاضل، الخميس، إلى عقد مؤتمر جامع للسلم والتصالح بين أطراف الأزمة الليبية يرتكز على اتفاق الصخيرات.

وقالت الفاضل، في مؤتمر دول جوار ليبيا المنعقد في العاصمة السودانية الخرطوم، إن مهام هذا المؤتمر تتمثل في تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا، ووضع خارطة طريق دقيقة ومحكمة لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية فيها.

ودعت الفاضل الجهات والهيئات المختصة في الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى الشروع في وضع الترتيبات اللازمة لعقد هذا المؤتمر.

يشار إلى أن وزراء خارجية دول جوار ليبيا يعقدون، اليوم الخميس، اجتماعًا في العاصمة السودانية الخرطوم؛ لبحث المستجدات على الساحة الليبية، ووضع آلية لتأمين الحدود المشتركة.

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