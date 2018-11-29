الخرطوم تستضيف اليوم الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي

تنطلق في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، أعمال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، وسط مشاركة أوروبية وإفريقية واسعة.

وفي بيان سابق قال المتحدث باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق، إن “كل دول الجوار الليبي وحكومة الوفاق الوطني، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، غسان سلامة، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، أكدوا مشاركتهم في الاجتماع”.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا سيشاركون في الاجتماع”، لافتا إلى أن “الاجتماع يهدف لدفع جهود التسوية السياسية في ليبيا ومناقشة انعكاسات الأوضاع في ليبيا على الأمن الإقليمي”.

وتابع بأن الاجتماع “يبحث كذلك قضايا الإرهاب وتهريب البشر والجريمة العابرة للحدود”.

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