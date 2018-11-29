المسماري: نتطلع لمبادرة روسية للتدخل دعما للحل السياسي للأزمة الليبية

أعرب الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، عن تطلع القيادة لمبادرة روسية دعما للحل السياسي للأزمة الليبية، مؤكدا قدم العلاقة بين موسكو والجيش الليبي، وقدرة موسكو على التأثير في القضية الليبية.

قال المسماري في حوار مع وكالة “سبوتنيك” إن: “رأي الجانب الروسي، مثلما صرح وزير الخارجية الروسية، يقوم على أساس أن الحل يجب أن يكون حلا سياسيا باتفاق كل الليبيين وبإجماع كل الليبيين على حل ليبي داخلي”.

وتابع المسماري: “نحن نتطلع إلى هذا الحل وإلى الدعم الروسي في هذا الجانب، سواء من خلال الأمم المتحدة سواء من خلال بعثة غسان سلامة، أو من خلال المنظمات الدولية”، مضيفا، “نتطلع إلى هذا الدور وأن يتطور أكثر للتدخل بشكل مباشر في الملف الليبي بمبادرة روسية غير مرتبطة بالمبادرات السابقة”.

وواصل المسماري قائلا: “إذا كان فشلنا، أو إذا فشل المؤتمر الجامع في كانون الثاني/ يناير القادم، وفشلنا في إجراء الانتخابات في الربيع، يجب أن يكون هناك محطة جديدة، وأعتقد أن الروس لديهم القدرة على الدخول في هذه المحطة والتأثير في الرأي العام الدولي تجاه القضية الليبية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية