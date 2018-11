سيالة: الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا يعكس دعم المجتمع الدولي لجهود تقريب وجهات النظر

بدأ الخميس في العاصمة السوادنية الخرطوم الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا والخاص بمتابعة الأوضاع والدفع بجهود التسوية السياسية في ليبيا.

وجدد المشاركون في الاجتماع التزامهم الكامل بدعم ليبيا ومساندتها في إطار انتقال سياسي سلمي يستند على تطبيق توافقي للاتفاق السياسي الذي يرمي إلى مصالحة وطنية موحدة.

وشدد الاجتماع في البيان الختامي على المبادئ الثابتة بالحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا.

من جانبه عبر وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة عن شكره وتقديره لحكومة السودان لاستضافتها الاجتماع الذي يعكس الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لاسيما في إطار مبادرة الأمم المتحدة والهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها على أساس الحوار والتوافق دون إقصاء، حسب قوله.

وأضاف سيالة في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا :

” نثمن تثمينًا خاصًا الدور الإيجابي لآلية دول جوار ليبيا ولدول المبادرة الثلاثية ( تونس -مصر – الجزائر ) في إسناد ومرافقة المسار الأممي في إطار التوافق ونتائج اجتماعي باليرمو وباريس اللذان يعززان الاتفاق السياسي.

هذا وأكد البيان الختامي للاجتماع على احترام الاتفاق السياسي الصادر في العام 2015 باعتباره إطارًا لحل الازمة والدفع نحو تطبيقه بواسطة الليبيين أنفسهم، داعيًا إلى تكريس مبدأ التوافق دون اقصاء او تهميش والالتزام بالحوار الشامل واعطاء الاولوية للمصالحة الوطنية ورفض أي حلول عسكرية وتشجيع الحوار بين الليبيين، بحسب البيان.

وفي شأن آخر أشار سيالة في كلمته إلى أن الأوضاع الأمنية قد تحسنت كثيرًا في العاصمة طرابلس بشروع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في إنفاذ الترتيبات الأمنية حيث تم إخلاء العاصمة من المعسكرات وسيطرة القوات النظامية من الجيش والشرطة، وفق قوله.

من جانبه أشاد البيان الوزاري ببدء تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة طرابلس وترحيبه بالإجراءات الاقتصادية التي بدأت تعطي ثمارها ،والتأكيد على ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والأمنية التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني، وفقًا للبيان.

