اجتماع رؤساء فروع إدارة الأمن المركزي بمقر «داخلية الوفاق»

عقد صباح اليوم الخميس بإدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية اجتماعًا، برئاسة العميد محمد فتح الله مدير الإدارة العامة للأمن المركزي برؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة بالمنطقة الجنوبية والوسطى والغربية.

وخلال اللقاء، تم مناقشة، سير العمل داخل الإدارة والصعوبات والعراقيل التي تواجهها وإيجاد الحلول الناجحة لحلحلتها.

وشدد مدير الإدارة عميد فتح الله على ضرورة التعاون بين جميع الفروع والمكاتب مع الأجهزة الأمنية الأخرى لأداء المهام المناطة بهم على الوجه الصحيح وتوحيد الجهود لمنع أي خروقات أو تجاوزات، من المحتمل حدوثها، وذلك بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وضرورة التقيد بالزى الرسمي لأعضاء الإدارة لتحقيق المظهر الحسن، والالتزام بالضبط والربط من قبل الجميع، ومعاملة المواطن بالصورة الحسنة في البوابات والتمركزات الأمنية الظهور بالمظهر الحسن والصورة المثلى لوزارة الداخلية لدى المواطنين.

