المتوسط:

زار الدكتور سعد عقوب وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، قطاع التربية والتعليم ببلدية شحات.

وناقش عقوب، مع مسؤول القطاع علي بوجنوب ، مجموعة من المواضيع التي تهم وزارة الصحة بقطاع التعليم مثل ملف الصحة المدرسية وجرعات التطعيم، كما تمت مناقشة إمكانية تكليف مناوبة طبية داخل المدارس ووضع جدول لمرور طبيب، بالإضافة إلى توفير الإسعافات الأولية.

The post وكيل «صحة المؤقتة» يناقش ملف توفير الإسعافات الأولية بـ«شحات» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية