لقاء مرتقب بين حفتر والسراج في العاصمة الأردنية

رجحت مصادر ليبية رفيعة المستوى عقد لقاء قريب بين قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، في العاصمة الأردنية عمّان.

وكشفت المصادر لـ”إرم نيوز” بأن المشير حفتر متواجد في عمّان، ومن المرتقب أن يصل السراج على رأس وفد كبير يضم مدير المخابرات ووزير الخارجية ووزير التعليم العالي ووزير الصحة، يوم السبت المقبل.

وعبّرت المصادر، التي فضلت عدم كشف هويتها، عن تفاؤلها باللقاءات التي “ستعقد بين الطرفين على أعلى مستوى، وبمشاركة أردنية”.

ونشر السفير الليبي في عمان، الدكتور محمد البرغثي، صورة على حسابه بموقع “فيسبوك”، جمعته مع المشير خليفة حفتر مساء الأربعاء، حيث علق عليها بالقول: “لقاءٌ مع المشير خليفة بالقاسم حفتر، القائد العام للجيش الليبي، وحديثٌ حول الوطن وبناء الدولة”.

ووفق البرغثي، فإن حفتر أكد حرصه على وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه، والتزامه بإجراء الانتخابات واحترامه للتداول السلمي للسلطة، مشيرًا إلى أن تلك “أمورٌ بالغة الأهمية يجب البناء عليها، لكونها تُمثل الأسس التي ينبغي أن تُبنى عليها الدولة الوطنية المأمولة”.

المصدر/ إرم نيوز