«تعليم الوفاق» تبحث آلية سد عجز المعلمين في المدارس

قال وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، إنَّ الوزارة تبحث آلية سد عجز المعلمين في المدارس، وذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين، وفقاً لشروط ومعايير محددة تضمن التعاقد مع المعلمين والمعلمات.

وجاء ذلك، خلال اجتماعه مع وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ورئيس جامعة مصراتة ومدير إدارة الاحتياط العام، ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، بالإضافة إلى مديري إدارتي التعليم الأساسي والثانوي، إذ تم خلال الاجتماع مناقشة آلية سد العجز ومعالجة الاحتياج في المدارس من المعلمين للعام الدراسي الجديد.

وطالب الوزير خلال الاجتماع إدارتي التعليم الأساسي والثانوي بضرورة إحالة تقرير نصف شهري عن العجز القائم في المدارس من المعلمين شريطة أن يكون موزعاً على حسب المراقبات التعليمية بالبلديات، بالإضافة الى إحالة تقرير دقيق حول النقص في الكتب المدرسية بالمدارس، وذلك انطلاقاً من نهاية الأسبوعين المقبلين.

