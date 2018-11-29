الأفريقية تنجح في إرجاع طائرتين من اسطولها

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية مساء الأمس الأربعاء عن وصول أحد طائرات الشركة المؤجرة الي مطار قرطاج الدولي بتونس.

وقال المتحدث باسم شركة الخطوط الأفريقية عمران الزبادي ” للاقتصادية ” بعد مفاوضات وسلسلة اجتماعات تمكنت إدارة الشركة من الاتفاق علي ارجاع طائرتين من طائراتها المُؤجرة نوع A320 والتي تحمل علامة رقم 5AONL منذ عام 2015 لصالح شركة سمول بلانيت من دولة لتوانيا.

وأضاف الطائرة الأخرى ستصل مطار قرطاج الدولي في غضون 48 ساعة القادمة وستخضع الطائرتين لأعمال الصيانة والكشف المعتاد في مطار قرطاج تونس الدولي قبل عودتها إلى أرض الوطن وكذلك تغيير التسجيل من الأوروبي إلى الليبي.

يذكر بأن شركة الخطوط الجوية الافريقية تمتلك طائرة اخري مؤجرة لصالح شركة الخطوط الحوية التركية.

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