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الأفريقية تنجح في إرجاع طائرتين من اسطولها

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية مساء الأمس الأربعاء عن وصول أحد طائرات الشركة المؤجرة الي مطار قرطاج الدولي بتونس.

وقال المتحدث باسم شركة الخطوط الأفريقية عمران الزبادي ” للاقتصادية ” بعد مفاوضات وسلسلة اجتماعات تمكنت إدارة الشركة من الاتفاق علي ارجاع طائرتين من طائراتها المُؤجرة نوع A320 والتي تحمل علامة رقم 5AONL منذ عام 2015 لصالح شركة سمول بلانيت من دولة لتوانيا.

وأضاف الطائرة الأخرى ستصل مطار قرطاج الدولي في غضون 48 ساعة القادمة وستخضع الطائرتين لأعمال الصيانة والكشف المعتاد في مطار قرطاج تونس الدولي قبل عودتها إلى أرض الوطن وكذلك تغيير التسجيل من الأوروبي إلى الليبي.

يذكر بأن شركة الخطوط الجوية الافريقية تمتلك طائرة اخري مؤجرة لصالح شركة الخطوط الحوية التركية.

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قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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  • فرخ الحرام ابوبكر الفورتيه مأجرهم ويلهط فى فلوسهم يحسابه رزق بوه اليهودى والطائرة اللى ماجرة لتركيا تخدم على مطار تل ابيب بيش تعرفوا بس يالليبيون هالكمشة الحرامية اللى لعبوا بيكم ودمرو مستقبلكم ومستقبل ابنائكم ودمرو وطنكم وانتم مازلتو تلهثو ورائهم وهم فى الاصل خونة لا اصل لهم واغلبهم يهود احفاد القردة والخنازير وشوفوا كيف يضبط ولد عم الثانى اسماعيل فورتية ويبكى معاه حاضنه تقول فاقد قريب له اصحوا وانتبهوا يالبيبن كفاكم عبثا بوطنكم

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