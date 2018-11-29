سلامة: نتفهم مخاوف ليبيا من دول الجوار خاصة الجنوب

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، إنه يتفهم القلق الذى يساور دول جوار ليبيا خاصة من الناحية الجنوبية، نظراً لتواجد عدد من الجماعات المسلحة والإرهابية التي باتت تشكل تهديداً وخطرا ًعلى أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح المبعوث الأممي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع دول جوار ليبيا، اليوم بالخرطوم، أن العمليتين الإرهابيتين اللتين شهدتهما المنطقة الجنوبية في ليبيا، نفذتهما مجموعات من الوافدين الجدد من خارج ليبيا، فضلاً عن معلومات بتسلل عناصر من متطرفي نيجيريا للجنوب الليبيى .

وثمن سلامة الأمور الايجابية التي شهدتها ليبيا في الآونة الأخيرة، بما فيها الحراك السياسي وعودة النشاط لمجلس النواب، إلىبجانب قيام حكومة الوفاق الوطنى بعدة ترتيبات أمنية داخل العاصمة طرابلس.

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