مالطا تعتقل إبن شقيق الكبير بحقيبة أموال متجهاً إلى تركيا بعد إبرامه عقد شراء عقار

ليبيا – ضبطت الجمارك المالطية مواطناً من ليبيا مع حقيبة تحوي 25،000 يورو خسر منها نحو 22،000 يورو بسبب مخالفته اللوائح الخاصة بمراقبة حركة ونقل النقود من وإلى الجزيرة .

وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة ” تايمز أوف مالطا ” اليوم الخميس وترجمته صحيفة المرصد فإن هذا المواطن هو عزام محمد عمر الكبير وهو من مواليد طرابلس ويبلغ من العمر 33 عاماً . وقد أكدت مصادر ليبية متطابقة بأنه إبن شقيق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير .

بدأت القضية عندما كان الكبير يحاول المرور عبر الجمارك في مطار مالطا الدولي يوم أول أمس الثلاثاء وهو في طريقه جواً إلى إسطنبول التركية عندما تبين أنه يحمل 25555 يورو نقداً ، أي أعلى من الحد القانوني المسموح وقدره 10،000 يورو فقط.

وأكدت الصحيفة إعتقال الكبير وقد إتهمته النيابة يوم أمس الاربعاء بانتهاك لوائح الرقابة النقدية المعمول بها فى مالطا .

وأوضح المحامي ” إدوارد جات ” للصحيفة بأن موكله سافر إلى مالطا للتوقيع على عقد مبدئي لشراء عقار محلي ولم يكن على علم بأن أقصى مبلغ يمكن أن يحمله من خلال الجمارك هو 10،000 يورو.

وعرض ممثل عن سلطات الرقابة الجمركية المبلغ الزائد البالغ 15،000 يورو في المحكمة داخل مظروف مختوم وموقَّع حسب الأصول المعمول بها من قِبل اثنين من المسؤولين الذين صادروا المبلغ وعدّوه مسبقاً.

وفي ضوء اعتراف المتهم ، اليوم الخميس ، أعلن القاضي ” دوناتيلا فريندو ديميش ” أن الكبير مذنب ، وأمر بمصادرة 15،555 يورو وتغريمه غرامة قدرها 6388.75 يورو ، وهي الغرامة القانونية البالغة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي الموجود في حيازة الموقوف .

المصدر : تايمز أوف مالطا

الترجمة : المرصد – خاص

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