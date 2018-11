المتوسط:

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، صباح اليوم الخميس، رئيس هيئة الشباب والرياضة، بشير القنطري.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس استعراض ملخص حول برامج الهيئة ومراحل تنفيذ المشاريع المدرجة بخطة عملها وما يعترضها من عراقيل، كما تناول الاجتماع خطط تطوير الأداء العام ودعم المؤسسات الرياضية.

وشدد السراج، على ضرورة تلافي الأخطاء السابقة، كما أصدر تعليماته للجهات ذات العلاقة للإسراع في توفير المتطلبات المقدمة من الهيئة.

وأكد السراج، على ضرورة أنْ تحظى الأندية الرياضية بالرعاية والاهتمام لتؤدي دورها الحيوي في المجتمع والذي لا يقتصر على الألعاب والمسابقات الرياضية، بل يشمل مهام تربوية وثقافية واجتماعية، وتمكين الشباب من استغلال طاقاتهم في هذه المجالات.

The post تفاصيل اجتماع «السراج» مع رئيس هيئة الشباب والرياضة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية