وزارة العمل توقع اتفاق لتنظيم دخول العمالة الأجنبية لليبيا

أكد وزير العمل والتأهيل المهدي ورضمي ” للاقتصادية ” عن توقيع اتفاق مع ممثلي عدد من الدول لتفنين دخول العمالة الأجنبية لليبيا.

وقال ان الاتفاق شمل كافة دول الطوق ” مصر – تونس – السودان – النيجر – تشاد ” بالإضافة الي ممثل عن دولة بنغلاديش والفلبين .

وأضاف قراءات وتقارير وزارة العمل اتبثت وجود عدد كبير من العمالة الأجنبية في سوق العمل الليبي بشكل غير رسمي نظرا لعدم خضوعها للتسجيل موضحا بأنه وتم التنسيق لتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول لدخول العمالة بشكل رسمي وفق اجراءات منظمة للإقامة والعمل.

يذكر بأن الاتفاق تم علي هامش اجتماع عقدته الوزارة مع ممثلي 11 دولة في تونس.

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