بعد تحريرها من «داعش».. الأمم المتحدة الإنمائي تُشرف على صيانة المدارس بسرت

تم صباح اليوم الخميس، توقيع محضر تسليم موقع العمل لمشروع صيانة مدرسة الظهير والوحدة الصحية الظهير، وذلك بحضور عميد بلدية سرت مختار المعداني، وأعضاء المجلس البلدي غيث عبد الله وصالح عيّادة ومدير إدارة المشروعات بالبلدية المهندس عمر السوداني، ومنسق مشروع الأمم المتحدة الإنمائي في سرت الدكتور، القذافي البطي.

وكانت المدرسة والوحدة الصحية قد تعرضت لأضرار نتيجة معارك تحرير سرت من تنظيم داعش الارهابي.

