غرفة التجارة والصناعة تناقش الاصلاحات الاقتصادية

اقامت غرفة التجارة والصناعة طرابلس صباح اليوم الخميس حلقة نقاش بعنوان ” الآثار الايجابية والسلبية لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرت مؤخراً.

وحضر حلقة النقاش التي ادارها وزير التخطيط الطاهر الجهيمي جاءت بالتعاون مع البرنامج الاوروبي لدعم الاقتصاد في ليبيا نخبة من رجال المال والاعمال والاقتصاد وعدد من الاكاديميين.

وناقشت الحضور الضريبة المفروضة علي سعر الصرف و السياسات العامة والإصلاح الاقتصادي ومستويات الأسعار والتضخم وعلاقته بالمستويات المعيشية وكذلك تدني قيمة الدينار الليبي وعلاقته بمستويات التضخم والإصلاحات الاقتصادية المقترحة وآثارها على التجارة ، وعلاقتها بالمستويات المعيشية.

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