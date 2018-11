المتوسط:

أكدت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بأنها سوف تضرب بيدٍ من حديد كل من يحاول زعزعة أمن الوطن وتهديد سلامة المواطن عبر الأعمال الإجرامية وتقديمهم للعدالة.

وأشار وزارة الداخلية، إلى أنها لن تتوقف عن مجابهة هؤلاء الخارجين عن القانون حتى يعم الأمن في كافة ربوع وطننا الحبيب.

ودعت وزارة الداخلية، كافة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لوقف الخارجين عن القانون، وأن نساهم جميعا في المحافظة على الأمن وسلامة بلادنا.

The post بعد زيادة الأعمال الإجرامية.. «داخلية الوفاق» تُهدد كل من يحاول زعزعة أمن الوطن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية