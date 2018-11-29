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ضربة جوية تستهدف تجمعاً مشبوها شرق العوينات

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مراسل 218 من مدينة غات أن ضربات جوية نفذها طيران مجهول استهدفت موقعاً بحي فيلان شمال شرق المدينة، اليوم الخميس.

وأوضح أن الضربة الجوية التي استهدفت تجمعاً مشبوهاً في منطقة “تين غيدن” التي تبعد 20 كيلومتراً عن العوينات، يُشتبه بأنها كانت بتنفيذ القوات العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم “، إلا أنه وحتى لحظة نشر هذا الخبر لم تتوفر أي معلومات مؤكدة بشأن ضحايا الضربة الجوية.

يُشار إلى أن قوات الأفريكوم سبق وأن استهدفت عدداً من القيادات الإرهابية في عدة مُدن ليبية، كان آخرها في مدينة بني وليد، واستهدفت من خلالها الإرهابي، وليد أبوحربية غميض.

وسبق أن شهدت عدة مناطق جنوبية مُتفرقة ضربات جوية مُماثلة استهدفت تجمعات سرية لأقطاب جماعات إرهابية، لكن لم يتم تبنيها من أي جهة رسمية، سواء دولية أو إقليمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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