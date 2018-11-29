الفاضل: هناك توافق على تنظيم مؤتمر ليبي جامع وإجراء الانتخابات

دعت ممثلة الاتحاد الأفريقي ، الدكتورة أميرة الفاضل، مفوضة الشؤون الاجتماعية،إلى تنظيم مؤتمر ليبي جامع للسلم والتصالح .

وقالت الفاضل في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، المنعقد اليوم بالخرطوم، أنه تم التوافق بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على تنظيم هذا المؤتمر وإجراء الانتخابات، بالتنسيق مع الجامعة العربية وكافة الأطراف الليبية المعنية.

ونوهت بأن الأزمة الليبية تشكل انشغالاً كبيراً للاتحاد الأفريقي، مبينة أن التدخلات الأجنبية، والتشرذم الداخلي، يمثلان سببين أساسيين فى تعقيد المشكلة الليبية وعدم حلها.

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