الجيش الليبي: نتطلع لمبادرة روسية للتدخل دعما للحل السياسي للأزمة الليبية

أعرب الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، عن تطلع القيادة لمبادرة روسية دعما للحل السياسي للأزمة الليبية، مؤكدا قدم العلاقة بين موسكو والجيش الليبي، وقدرة موسكو على التأثير في القضية الليبية.

بنغازي — سبوتنيك. قال المسماري في حوار مع وكالة “سبوتنيك” إن: “رأي الجانب الروسي، مثلما صرح وزير الخارجية الروسية، يقوم على أساس أن الحل يجب أن يكون حلا سياسيا باتفاق كل الليبيين وبإجماع كل الليبيين على حل ليبي داخلي”.

وتابع المسماري: “نحن نتطلع إلى هذا الحل وإلى الدعم الروسي في هذا الجانب، سواء من خلال الأمم المتحدة سواء من خلال بعثة غسان سلامة، أو من خلال المنظمات الدولية”، مضيفا، “نتطلع إلى هذا الدور وأن يتطور أكثر للتدخل بشكل مباشر في الملف الليبي بمبادرة روسية غير مرتبطة بالمبادرات السابقة”.

وتابع المسماري قائلا: “إذا كان فشلنا، أو إذا فشل المؤتمر الجامع في كانون الثاني/ يناير القادم، وفشلنا في إجراء الانتخابات في الربيع، يجب أن يكون هناك محطة جديدة، وأعتقد أن الروس لديهم القدرة على الدخول في هذه المحطة والتأثير في الرأي العام الدولي تجاه القضية الليبية”.

هذا وتؤيد روسيا جهود البعثة الأممية في ليبيا لمساعدة القوى السياسية الليبية الرئيسية في الإسراع بتشكيل سلطة دولة فاعلة في ليبيا على أساس توافقي، بما يضمن وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية وسيادتها.

هذا وقد استضافت مدينة باليرمو الإيطالية، على مدى يومين، مؤتمرا من أجل ليبيا نظمته الحكومة الإيطالية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في مسعى لدفع جهود تحقيق الاستقرار هناك، وسط حضور الأطراف الليبية وحضور القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، للاجتماع الأمني فقط.