المبعوث الفرنسي إلى ليبيا : حل الأزمة الليبية يكمن بمؤتمر عام برعاية أممية

قال المبعوث الفرنسي إلى ليبيا فريدريك ديسانيو، أن حل الأزمة الليبية لن يأتي إلا ضمن إطار الأمم المتحدة من خلال مؤتمر عام وشامل ترعاه المنظمة الدولية.

ودعا ديسانيو، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، إلى العمل من أجل استقرار ليبيا من خلال تدعيم المؤسسات الليبية ووقف التدهور الاقتصادي، إلى جانب عمل ترتيبات طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار.

هذا وأكد أن دول الجوار تحظى بنصيب الأسد في الكثير من الأمور، مثل محاربة الإرهاب والجماعات المسلحة ، مطالباً بدعم الحوار الذى تقوده مصر مع القوات المسلحة الليبية.

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