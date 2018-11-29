لوباسو: ليبيا تعد مسألة أمنية لإيطاليا

كد ممثل إيطاليا وسفيرها بالخرطوم فابريزيو لوباسو، أهمية خطة ومبادرة الأمم المتحدة لحل المسألة الليبية.

وباسو وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، أن حل تلك القضية يستند إلى عنصرين أساسيين هما التمكين الاقتصادي وتعزيز الناحية الأمنية، مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب شرطين أيضاً، هما التنسيق الكامل بين كافة الجهات والأطراف، وأن يكون لدينا سقف عال من التطلعات، حتى تتمكن ليبيا من النهوض بنفسها مستقبلاً..

وشدد لوباسو، على أن ليبيا تعتبر مسألة أمنية لإيطاليا، وأن بلاده تحاول تعزيز الأمن والاستقرار فى ليبيا.

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