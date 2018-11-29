بن شرادة : أحلنا تعديل البرلمان الدستوري للجنة القانونية للفصل في نقاطه الضبابية

ليبيا – أعلن عضو مجلس الدولة الإستشاري سعد بن شرادة أنهم أجلو التصويت على التعديل الحادي عشر الصادر عن مجلس النواب وتم تحويله للجنة القانونية ولجنة الاتفاق السياسي حتى يتم جلاء ما به من ضبابية خاصة المادة الثانية التي لم يتضح لنا ما المقصود بها .

بن شرادة أضاف في تصريح لقناة ليبيا بانوراما الاربعاء تابعته المرصد بأن المادة الثانية من التعديل تقول :” يعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره وإلغاء أي حكم يترتب على هذا التعديل وأنه لا يترتب على التعديل اضفاء شرعية على أية اجسام او صفات او مراكز قانونية نشأت قبله ولم تكن مضمنة في الاعلان الدستوري” ، وفسر الضبابية في إمكانية تفسير المادة من قبل من لا يؤيد الاتفاق على أنه رفع الشرعية عن مجلسي الدولة والرئاسي.

وتابع بن شرادة أن المادة الأولى تضمن الاتفاق السياسي المعدل وفق ما تم الاتفاق عليه بين مجلس الدولة والنواب ، مبيناً بأن تضمين الاتفاق السياسي يعني إحلاله محل الإعلان الدستوري باجسامه الـ3 البرلمان ومجلس الدولة وحكومة الوفاق .

بن شرادة أعتبر أن مجلس النواب قبل هذا التعديل غير شرعي وبأن الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي تعتبر ولدت من تاريخ تضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري.

وبشأن المادة الثامنة قال :” نحن في مجلس الدولة وأيضا في البرلمان الذين يريدون المضي قدما بالاتفاق وتوحيد السلطة التنفيذية لن يلتفتوا للمادة الثامنة وستعتبر حبر على ورق ولن يتم الإلتفات لها كأنها غير موجودة وهذا رأي القانونيين ايضاً لكن الموضوع يختلف فيما يتعلق بمن لا يريد لهذا الاتفاق أن يتم ولا يستطيع المجاهرة يتحجج بها “.

وقال بن شرادة أنه في حال تمسك مجلس النواب بالمادة الثامنة فإن أعلى سلطة قانونية يخضع لها مجلس الدولة هي المحكمة الدستورية التي أقرت بعدم شرعية مجلس النواب وبأنه باطل وقراراته لا يعتد بها ومع هذا ظل النعامل معه محلياً ودولياً ، لذلك هو يرى بأنهم لن يتوقفوا عندها وما يهمهم هو المادة الأولى التي ضمنت التضمين .

ونفى أن يكونوا في مجلس الدولة ضد حكومة الوفاق والتي أعتبرها غير شرعية مضيفاً بأنه لا حكومة شرعية في البلاد بما فيها الحكومة المؤقتة ، واستطرد قائلاً بأنهم ضد حكومة تقبع في 5 كيلومتر ولا تقدم خدمات للمواطنين.

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