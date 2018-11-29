مفوضية الانتخابات تستلم قانون الإستفتاء على الدستور من البرلمان

ليبيا – إستلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الخميس وثيقة القانون رقم 6 لعام 2018 الصادر عن مجلس النواب بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.

المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للإنتخابات أوضح أن مراسم إستلام وثيقة القانون بديوان مجلس المفوضية بحضور رئيس المفوضية عماد السايح والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي انويري وتضمن القانون 45 مادة تنظم القواعد التي ستجرى بموجبها عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.

وباركت المفوضية وهي تستلم قانون الإستفتاء على الدستور للشعب الليبي خطواته في سبيل إرساء دعائم الديمقراطية ، داعيةً الليبيين للمشاركة في الاستفتاء من أجل وطن يسوده الأمن والاستقرار.

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