مدير الأمن المركزي بداخلية الوفاق يطالب بتوحيد الأجهزة الأمنية لمنع حدوث أي خروقات

ليبيا – عقد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد محمد فتح الله اليوم الخميس إجتماعاً برؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة بالمنطقة الجنوبية والوسطى والغربية.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق سير العمل داخل الإدارة والصعوبات والعراقيل التي تواجهها وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها.

وشدد العميد فتح الله على ضرورة التعاون بين جميع الفروع والمكاتب مع الأجهزة الأمنية الأخرى لأداء المهام المناطة بهم على الوجه الصحيح وتوحيد الجهود لمنع أية خروقات أو تجاوزات من المحتمل حدوثها وذلك بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وطالب فتح الله بضرورة التقيد بالزى الرسمي لأعضاء الإدارة لتحقيق المظهر الحسن والالتزام بالضبط والربط من قبل الجميع إلى جانب معاملة المواطن بالصورة الحسنة في البوابات والتمركزات الأمنية الظهور بالمظهر الحسن والصورة المثلى لوزارة الداخلية لدى المواطنين.

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