سلامة: لدينا معلومات عن تسلل عناصر من متطرفي نيجيريا إلى مناطق جنوب ليبيا

ليبيا – قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامة اليوم الخميس إنه يتفهم القلق الذى يساور دول جوار ليبيا خاصة من الناحية الجنوبية نظراً لتواجد عدد من الجماعات المسلحة والإرهابية التى تشكل تهديداً وخطراً على أمن واستقرار المنطقة وكذلك الوضع الاقتصادى المتردي فى ليبيا.

سلامة أوضح فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع دول جوار ليبيا بالخرطوم بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية أن المعلومات تشير إلى أن العمليتين الإرهابيتين اللتين شهدتهما المنطقة الجنوبية فى ليبيا نفذتهما مجموعات من الوافدين الجدد من خارج ليبيا فضلاً عن معلومات بتسلل عناصر من متطرفى نيجيريا للجنوب الليبي.

ورحب سلامة بمبادرة السودان لإستضافة الإجتماع فى وقت تتلاحق فيه الأحداث الداخلية فى ليبيا بطريقة متسارعة ، قائلاً :” إن هناك أموراً إيجابية تمثلت فى الحراك السياسى وعودة النشاط لمجلس النواب بجانب قيام حكومة الوفاق بعدة ترتيبات أمنية داخل العاصمة طرابلس وتخفيف حدة معاناة المواطنين”، منوهاً بأن هناك تطورات سلبية أخطرها الاشتباكات الدامية التى شهدتها ليبيا.

ونقل سلامة تحيات أمين عام الأمم المتحدة للمشاركين فى الاجتماع وتمنياته لهم بالنجاح فى الإسهام فى معالجة ما تمر به ليبيا من مشكلات وتحديات.

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