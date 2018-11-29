اكتشاف مقبرة أثرية تعود للقرن الثاني الميلادي في مدينة ترهونة

ليبيا – كشف مدير مكتب الآثار ببلدية ترهونة مفتاح الحداد عن مقبرة تحت الأرض تنتمي للعصور الرومانية تم اكتشافها عن طريق الصدفة بمنطقة دوغة ببلدية ترهونة تعود الي أكثر من 1700 سنة تقريبا .

الحداد أضاف عبر لقاء مع قناة الشروق بأن المقبرة عبارة عن غرفة مستطيلة “ذات الكوات “تحتوي على ثلاث كوات بها توابيت حجرية تضم اثاث ورفات الموتى وأحداها تحمل أسم أو عائلة المتوفي.

وتابع الحداد بأن المقبرة تضم ايضاً أواني وجرار وصحون فخارية وزجاجية مختلفة ، مشبراً إلى أن ما يميز المقبرة وجود بعض الفخار الفرنسي المستورد الذي يعود إلى القرن الثاني الميلادي، مع وجود بعض الأباريق الصغيرة .

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وأوضح بأن طريقة الدفن المستخدمة تعود للقرون الميلادية الثلاث الأولي أي قبل وصول الديانة المسيحية وأنتشارها في المنطقة وتعتمد على حرق جثة الميت وجمع بقايا عظامه ورفاته في الأواني والاحتفاظ بها في التوابيت والكوات ، ويمكن القول ايضاً أنها منتشرة في أقليم طرابلس وعثر عليها سابقاً في لبدة وصبراتة ، مبيناً بأن هذا الاكتشاف أضافة مهمة لرصيد منطقة ترهونة الأثري والتاريخي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية