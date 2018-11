المبعوث الفرنسي: لابد من وقف التدهور الاقتصادي في ليبيا لتحقيق الاستقرار

المتوسط:

أكد المبعوث الفرنسي إلى ليبيا فريدريك ديسانيو، ” أن القضية الليبية تحتاج إلى مؤتمر برعاية أممية يجمع كافة الأطراف الليبية والدولية المهتمة بالشأن الليبي “.

وأوضح ديسانيو، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، ” إن استقرار ليبيا من خلال تدعيم المؤسسات الليبية ووقف التدهور الاقتصادي، إلى جانب عمل ترتيبات طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار”.

وأكمل ديسانيو، ” أن دول الجوار تحظى بنصيب الأسد في الكثير من الأمور، مثل محاربة الإرهاب والجماعات المسلحة ، ولابد من دعم الحوار الذي تقوده مصر مع القوات المسلحة الليبية”.

