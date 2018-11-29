“شليوني كاباو” المُتهالك مُهدد بالانهيار

يتعرض الطريق المتعرج الصاعد إلى بلدة كاباو إحدى ربوع جبل نفوسة والمعروف بـ”شليوني كاباو” منذ سنوات لتهالك وانكسارات ما يهدد مستخدمي الطريق بمركباتهم الآلية من سيارات صغيرة وشاحنات على حد سواء.

ويفتقد الطريق الذي دُشن في حقبة السبعينيات، لأعمال الصيانة الدورية، حتى أصبح مُهدداً بالانهيار في أي لحظة.

وتتوزع الحفر والانجرافات على طول الطريق نتيجة لهطول كميات كبيرة من الأمطار، وتجمع المياه في مكان واحد ما أدى إلى انهيار الطريق وسقوط الصخور الكبيرة من جانبيه.

ويستخدم سائقو شاحنات نقل المياه الطريق لإيصال المياه إلى كاباو التي تشهد أزمة نقص كبير، مايزيد من الحمولة والضغط على الطريق من جهة، وعلى ضرورة التفات الجهات المعنية لهذا الدرب الحيوي.

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