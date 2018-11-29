فرنسا : سنعمل من أجل إستقرار ليبيا ومكافحة تدهورها الإقتصادي

ليبيا – أكد ممثل فرنسا في مؤتمر دول جوار ليبيا فريدريك ديساقيه اليوم الخميس تشجيع بلاده لدول الجوار الليبي ، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل من أجل تحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسات الليبية ومكافحة التدهور الاقتصادي.

ممثل فرنسا أشار في مؤتمر دول جوار ليبيا بالخرطوم بحسب وكالة “سونا” للأنباء إلى أن دور دول الجوار في مواجهة المجموعات المسلحة ومنع الارهاب والاتجار بالاسلحة قائلاً :” إن هذه الجهود لا تنجح الا بمشاركة الاسرة الدولية”.

يشار إلى أنه عقد اليوم الخميس إجتماع دول جوار ليبيا بمشاركة وزراء خارجية دول الجوار والمبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة ووزير خارجية الوفاق محمد سيالة واتفق الحاضرون على ضرورة دعم الحل السياسي في ليبيا للخروج من أزمتها الراهنة.

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