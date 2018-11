خلال كلمته بـ «اجتماع الخرطوم».. «الجمالي» يدعو دول جوار ليبيا للتصدي للهجرة غير الشرعية

المتوسط:

أكد ممثل الجامعة العربية لدى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، أنَّ ضعف التنسيق بين دول جوار ليبيا في مراقبة حدودها شجّع على استخدامها في التهريب والهجرة غير الشرعية.

وخلال كلمته أمام مؤتمر وزراء خارجية دول جوار ليبيا، دعا الجمالي، دول الجوار إلى تعزيز مراقبة حدودها مع ليبيا.

يُشار إلى أنّ وزراء خارجية دول جوار ليبيا يعقدون، الخميس، في العاصمة السودانية الخرطوم، اجتماعًا للتنسيق والتشاور حول ليبيا

