جالو تستقبل وفد القيادة العامة للجيش قادما من تازربو

جالو-العنوان

استقبل المنسق الاجتماعي للقيادة العامة للقوات المسلحة ببلدية جالو، أجويلي السنوسي التواتي وعميد البلدية، شعيب الأمين، وفد القيادة العامة قادمًا من مدينة تازربو.

وأكد الأمين على دعم جالو المستمر للقيادة العامة للجيش بقيادة، المشير خليفة حفتر، معتبرًا أنها طوق النجاة لليبيين من خطر الإرهاب ومن سنادهم في الداخل والخارج.

من جهته، أشاد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة والقائد العام، العميد أحمد المسماري، بالجهود التي تبذلها بلدية جالو في مساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية المتمثلة في القوات المسلحة والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية.

وأشار المسماري، إلى أن القيادة العامة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما تعانيه مناطق الجنوب من مشاكل أمنية وحياتية.

وتأتي هذه الزيارة بعد ما قام وفد القيادة العامة بزيارة إلى مدينة تازربو لتقديم واجب العزاء لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نضمه مسلحو تنظيم داعش.

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