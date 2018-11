المتوسط:

استعرضت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراتة، المشكلة من المجلس الرئاسي، التحديات والصعوبات التي تواجهها لتهيئة وتفعيل الخدمات القطاعية بمنطقة تاورغاء.

وسجلت اللجنة، خلال اجتماعها الخامس عشر الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، من خلال التقارير الواردة، الصعوبات التي تمر بها هيئة البحث والتعرف عن المفقودين، التي ترتب عليها إيقاف فرق العمل الفنية لعملهم المكلفين وعرقلة مهام باقي القطاعات، لأسباب خارجة عن إرادة اللجنة.

ورحبت اللجنة، بالخطوات التنفيذية التي تقوم بها وزارة الصحة في معالجة ملف المتضررين، حسب الاتفاق والتسريع في الإجراءات التنفيذية لهم.

كما دعت اللجنة باقي القطاعات الخدمية المكلفة باستكمال أعمالها لتقديم خدماتهم بتاورغاء، والمنظمات الدولية الإنسانية للإيفاء بالإلتزامات اتجاه تقديم الدعم لأهالي تاورغاء .

The post لجنة متابعة اتفاق «تاورغاء مصراتة» تستعرض التحديات التي تواجهها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية