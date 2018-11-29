إيطاليا : الجنوب الليبي أصبح مرتعاً للإجرام

ليبيا – أكد ممثل ايطاليا في مؤتمر دول جوار ليبيا السفير الايطالي لدى السودان فابيزو لوباسو اليوم الخميس على أهمية دور السودان في المنطقة وقيادته لمؤتمر دول جوار ليبيا.

ممثل إيطاليا شدد بحسب وكالة “سونا” السودانية للأنباء على ضرورة التعاون بين الشركاء الدوليين في معالجة ما يجري في ليبيا ، مشيراً إلى اهميه الاستقرار في ليبيا باعتباره دولة مهمة بالنسبة لايطاليا.

وتطرق السفير الإيطالي الى خطورة الأوضاع في جنوب ليبيا والتي اصبح مرتعاً للاجرام ، داعياً إلى ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي في ليبيا.

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