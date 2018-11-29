حركة المستقبل تطلق مشروع سلام في ليبيا

أطلقت حركة المستقبل في ثاني لقاءاتها التشاورية التي أقامتها في أوباري مبادرة لمصالحة شاملة تجمع كافة أطياف المجتمع من خلال جمع مليون توقيع على مسودة نزع وجمع السلاح في ليبيا.

اختارت الحركة للقاء الذي جاء تحت شعار “المصالحة الوطنية الشاملة هدفنا والسلم الاجتماعي طريقنا”، الجنوب لإطلاق المبادرة لما يعانيه من حرمان لأبسط حقوقه المعيشية، ولتجانس العلاقات الاجتماعية بين مكوناته المختلفة.

وشهد اللقاء مشاركة واسعة من مختلف مدن الجنوب، وحضور نسائي لافت، كمحاولة للتعبير عن آمال المواطن الليبي، والنظر نحو مستقبل مشرق تتضافر فيه الجهود بشكل إيجابي بعيداً عن الانقسامات.

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