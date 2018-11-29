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حركة المستقبل تطلق مشروع سلام في ليبيا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت حركة المستقبل في ثاني لقاءاتها التشاورية التي أقامتها في أوباري مبادرة لمصالحة شاملة تجمع كافة أطياف المجتمع من خلال جمع مليون توقيع على مسودة نزع وجمع السلاح في ليبيا.

اختارت الحركة للقاء الذي جاء تحت شعار “المصالحة الوطنية الشاملة هدفنا والسلم الاجتماعي طريقنا”، الجنوب لإطلاق المبادرة لما يعانيه من حرمان لأبسط حقوقه المعيشية، ولتجانس العلاقات الاجتماعية بين مكوناته المختلفة.

وشهد اللقاء مشاركة واسعة من مختلف مدن الجنوب، وحضور نسائي لافت، كمحاولة للتعبير عن آمال المواطن الليبي، والنظر نحو مستقبل مشرق تتضافر فيه الجهود بشكل إيجابي بعيداً عن الانقسامات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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