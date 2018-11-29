الإتحاد الأفريقي يدعو إلى عقد مؤتمر جامع للتصالح بين الليبيين يرتكز على إتفاق الصخيرات

ليبيا – دعا الاتحاد الافريقي اليوم الخميس الى عقد مؤتمر جامع للسلم والتصالح بين الفرقاء الليبيين يرتكز على اتفاق الصخيرات.

أميرة فاضل مبعوثة الاتحاد الافريقي في مؤتمر دول جوار ليبيا قالت بحسب وكالة “سونا” للأنباء أن مهام المؤتمر الاساسية تتمثل فى توفير قاعدة اوسع لتشكيل حكومة انتقالية جديدة ووضع خارطة طريق دقيقة ومحكمة لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأشارت الي اهمية توحيد الجهود الافريقية مع الشركاء الدوليين في الامم المتحدة وغيرها لتصب في هدف واحد وهو تنظيم المؤتمر في المدي القريب.

وأكدت فاضل انه تم الاتفاق بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة والاتحاد الأوروبي في 23 سبتمبر الماضي على تنظيم هذا المؤتمر بالتنسيق المكثف مع كافة الاطراف الليبية الفاعلة دون إقصاء عبر شراكة نزيهة وشفافة بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة بالتعاون مع الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.

ودعت مبعوثة الإتحاد الإفريقي الجهات والهيئات المختصة في الاتحاد الافريقي والامم المتحدة للشروع في وضع الترتيبات اللازمة لعقد هذا المؤتمر.

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