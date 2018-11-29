الجمالي :ضعف تنسيق مراقبة حدود ليبيا زاد من عمليات التهريب والهجرة

ليبيا – أعرب ممثل الجامعة العربية صلاح الدين الجمالي اليوم الخميس عن امله أن يدعم مؤتمر دول جوار ليبيا المنعقد بالخرطوم جهود الامن والاستقرار في ليبيا والمنطقة عامةً .

الجمالي أشار في كلمته بمؤتمر دول جوار ليبيا إلى المسؤولية الجماعية والتضامنية لتجنيب المنطقة تفاقم الازمة، لافتاً إلى أن ضعف التنسيق في مراقبة حدود ليبيا شجع التهريب والهجرة غير الشرعية، داعياً في الوقت ذاته الى اهمية تعزيز المراقبة في جنوب ليبيا.

يشار إلى أنه عقد اليوم الخميس إجتماع دول جوار ليبيا بمشاركة وزراء خارجية دول الجوار والمبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة ووزير خارجية الوفاق محمد سيالة واتفق الحاضرون على ضرورة دعم الحل السياسي في ليبيا للخروج من أزمتها الراهنة.

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