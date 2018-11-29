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مرض خطير يصيب مهاجرين مغاربة في طرابلس

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع لحكومة الوفاق، عن تفشي داء السل بين مهاجرين مغاربة في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

وقال الجهاز إن وفدا من اللجنة الدولية لإغاثة المهاجرين زار مركز الإيواء بطريق السكة في إطار حملة لمكافحة والكشف عن مرض السل المنتشر بين نزلاء المركز.

ويضم مركز طريق السكة للهجرة غير الشرعية ما يزيد عن 28 مغربيا بينهم شيوخ ونساء، كانوا قد ظهروا قبل أيام قليلة في شريط فيديو وهم يطالبون الحكومة بالتدخل لترحيلهم إلى المغرب، منهم من تجاوزت فترة احتجازه ستة أشهر في انتظار ترحيله إلى المغرب، حيث يعانون من سوء الأوضاع الصحية داخل المركز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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