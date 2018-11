“القطراني” : التعديل الدستوري الأخير صفقة بين الإخوان وبعض النواب

المتوسط:

رفض عضو المجلس الرئاسي المقاطع علي القطراني، التعديل الذي أجراه مجلس النواب في جلسته الأخيرة .

وأكد القطراني،” أن تعامل مجلس النواب مع المجلس الاستشاري للدولة يعد تدليس وصفقة تعقد بين أعضاء مجلس الدولة الإخوان وأعضاء مجلس النواب الطامحين للسلطة”.

وأضاف القطراني،” أن الشعب الليبي و النشطاء غير مدركين لما يحدث حالياً، و أن هذا التعديل الدستوري لن يقبل و هو مرفوض من الآن”.

