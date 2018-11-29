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“القطراني” : التعديل الدستوري الأخير صفقة بين الإخوان وبعض النواب

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

رفض عضو المجلس الرئاسي المقاطع علي القطراني،  التعديل الذي أجراه مجلس النواب في جلسته الأخيرة .

وأكد القطراني،” أن تعامل مجلس النواب مع المجلس الاستشاري للدولة يعد تدليس وصفقة تعقد بين أعضاء مجلس الدولة الإخوان وأعضاء مجلس النواب الطامحين للسلطة”.

وأضاف القطراني،” أن  الشعب الليبي و النشطاء غير مدركين لما يحدث حالياً، و أن هذا التعديل الدستوري لن يقبل و هو مرفوض من الآن”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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